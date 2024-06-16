ميرال الهريدي تهنئ المصريبن بعيد الأضحى: سنمضي معا نحو الجمهورية الجديدة

تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن ينعم على شعبنا العربي والإسلامي بالخير واليمن والبركات ومزيد من الاستقرار والتقدم والتنمية، عابرين للجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس السيسي.

عيد الأضحى المبارك

أكدت الهريدي، أن عيد الأضحى المبارك ها العام يأتي متكالبا معه عدد من التحديات الصعبة التي تمر بها منطقتنا العربية بوحه عام، وما يحدث في قطاع غزة والأشقاء في فلسطين بشكل خاص، الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الجهود وتوصيل الدعم المعنوي والعيني للأشقاء بأن مصر ستظل يد العون لاشقائها ولن تألوا أي جهدا في سبيل الدفاع عن حريتهم وحقوقهم المشروعة.

القضية الفلسطينية

ولفتت عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي أن ملوك ورؤساء المنطقة العربية عليهم جميعا الاتحاد وإبراز القوة العربية في الدفاع عن القضية الفلسطينية والمضي معا نحو التصدي لمحاولات تصفيتها بسبب الإرهاب والدمار والحروب والتهجير، مشيرة إلى أن تحقيق استقرار المنطقة العربية متوقف على توحيد جهود الجميع لنيل حرية شعوبها وان ينعموا فيها بأمان واستقرار.

من جهته، قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الساحات والمساجد التي ستقام بها صلاة العيد، لافتًا إلى أنه تم تجهيز وإعداد 6 آلاف ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك بخلاف المساجد التي تقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك.