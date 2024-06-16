الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الملاهى والمراجيح" مقصد أطفال الغربية عقب نهاية صلاة عيد الأضحى

أطفال الغربية في
أطفال الغربية في عيد الأضحي

تشهد مراكز ومدن محافظة الغربية، خلال أول ساعات أول أيام عيد الأضحى، إقبال المواطنين والشباب والأطفال، على المتنزهات والألعاب الترفهية للأطفال والملاهي والمراجيح المتعددة المنتشرة في الشوارع العامة والميادين وداخل وخارج المتنزهات والأندية ومراكز الشباب، وحرصت العائلات على التنزه لإدخال الفرحة والبهجة على الجميع خاصة الأطفال.

وفتحت الحدائق والمتنزهات والأندية ومراكز الشباب أبوابها أمام الزوار وتوافدت الأسر والرحلات على الحدائق المجانية وذات أسعار الدخول والتعريفات المنخفضة، كما استهدفت أغلب الأسر الأماكن التي يتواجد بها الملاهي والمراجيح للأطفال والكبار.

واحتشد الآلاف من أبناء محافظة الغربية من الكبار والصغار من الرجال والسيدات، بمصليات عيد الأضحي المبارك استعدادًا لصلاة العيد والاستمتاع بمقابلة الأهل والأصحاب، في مظهر يعد أهم مظاهر العيد وهي الصلاة.

وزين الأطفال والرضع  مصليات عيد الأضحى المبارك داخل محافظة الغربية، وأكد الأهالي أنهم يحرصون دائمًا على اصطحاب أطفالهم معهم إلى المصلى للتعود على الصلاة كما اعتادوا هم عندما كانوا أهاليهم يصطحبوهم في صغرهم.

وتواجد الأطفال بالملابس الجديدة المميزة داخل المصلى؛ لأداء صلاة العيد وبعدها التنزه داخل الأماكن التي استعدت مبكرًا لاستقبال الأطفال من متنزهات وملاهي.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الحملة التحضيرية تهدف إلى تزيين الشوارع والميادين في المحافظة، استعدادًا لاحتفال المواطنين بعيد الأضحى المبارك، تم تكثيف أعمال النظافة وغسيل الأرصفة في جميع الأحياء، وتجهيز المتنزهات والحدائق لاستقبال الأهالي خلال الاحتفالات. وأكد أيضًا رفع جميع الإشغالات الموجودة في محيط المساجد والساحات والشوارع المؤدية إليها، لتوفير مساحة واسعة للمصلين.

وقال الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إن غرفة عمليات المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجلس المدن ومديريات الخدمات لم تتلق أي إخطارات أو شكاوى خلال فترة العيد.

وأشار إلى استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد، والتركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والمرور والمطافئ والأمن، وأن هناك مديرًا مسئولًا في كل قطاع، مع تنظيم الإجازات بالنسبة لبقية العاملين وفقا لجدول نوبتجيات.

أطفال الغربية في عيد الأضحي
أطفال الغربية في عيد الأضحي
أطفال الغربية في عيد الأضحي
أطفال الغربية في عيد الأضحي
محافظة الغربية الترفهية للأطفال والملاهي والأندية ومراكز الشباب الحدائق والمتنزهات والأندية أول أيام عيد الأضحى

مواد متعلقة

النيل مقصد أهالى الغربية للتنزه فى أول أيام عيد الأضحى

الأطفال يزينون ساحات صلاة عيد الأضحى بمحافظة الغربية

الآلاف يتوافدون إلى ساحات صلاة عيد الأضحى بالغربية

بدء فرش وتجهيز ساحات ومساجد الغربية لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك

ساحات مركز شباب الغربية تستعد لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك (صور)

ليلة عيد الأضحى.. الزحام يسيطر على شوارع الغربية (صور)

440 ساحة فرعية.. ساحات صلاة عيد الأضحى 2024 في الغربية

حملة لرفع الإشغالات وتجميل شوارع طنطا استعدادًا لعيد الأضحى

الأكثر قراءة

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 فى مدن ومحافظات مصر

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

العيد الكبير.. موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة قنا

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 16 يونيو 2024 وموعد صلاة العيد فى محافظات مصر

عاجل.. إحاطة مهمة من القنصلية المصرية فى جدة بشأن فقدان الاتصال بحجاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

صور

حجاج بيت الله الحرام يقفون بعرفة فى يوم الحج الأكبر

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا