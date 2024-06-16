"الملاهى والمراجيح" مقصد أطفال الغربية عقب نهاية صلاة عيد الأضحى

تشهد مراكز ومدن محافظة الغربية، خلال أول ساعات أول أيام عيد الأضحى، إقبال المواطنين والشباب والأطفال، على المتنزهات والألعاب الترفهية للأطفال والملاهي والمراجيح المتعددة المنتشرة في الشوارع العامة والميادين وداخل وخارج المتنزهات والأندية ومراكز الشباب، وحرصت العائلات على التنزه لإدخال الفرحة والبهجة على الجميع خاصة الأطفال.

وفتحت الحدائق والمتنزهات والأندية ومراكز الشباب أبوابها أمام الزوار وتوافدت الأسر والرحلات على الحدائق المجانية وذات أسعار الدخول والتعريفات المنخفضة، كما استهدفت أغلب الأسر الأماكن التي يتواجد بها الملاهي والمراجيح للأطفال والكبار.

واحتشد الآلاف من أبناء محافظة الغربية من الكبار والصغار من الرجال والسيدات، بمصليات عيد الأضحي المبارك استعدادًا لصلاة العيد والاستمتاع بمقابلة الأهل والأصحاب، في مظهر يعد أهم مظاهر العيد وهي الصلاة.

وزين الأطفال والرضع مصليات عيد الأضحى المبارك داخل محافظة الغربية، وأكد الأهالي أنهم يحرصون دائمًا على اصطحاب أطفالهم معهم إلى المصلى للتعود على الصلاة كما اعتادوا هم عندما كانوا أهاليهم يصطحبوهم في صغرهم.

وتواجد الأطفال بالملابس الجديدة المميزة داخل المصلى؛ لأداء صلاة العيد وبعدها التنزه داخل الأماكن التي استعدت مبكرًا لاستقبال الأطفال من متنزهات وملاهي.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الحملة التحضيرية تهدف إلى تزيين الشوارع والميادين في المحافظة، استعدادًا لاحتفال المواطنين بعيد الأضحى المبارك، تم تكثيف أعمال النظافة وغسيل الأرصفة في جميع الأحياء، وتجهيز المتنزهات والحدائق لاستقبال الأهالي خلال الاحتفالات. وأكد أيضًا رفع جميع الإشغالات الموجودة في محيط المساجد والساحات والشوارع المؤدية إليها، لتوفير مساحة واسعة للمصلين.

وقال الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إن غرفة عمليات المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجلس المدن ومديريات الخدمات لم تتلق أي إخطارات أو شكاوى خلال فترة العيد.

وأشار إلى استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد، والتركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والمرور والمطافئ والأمن، وأن هناك مديرًا مسئولًا في كل قطاع، مع تنظيم الإجازات بالنسبة لبقية العاملين وفقا لجدول نوبتجيات.

أطفال الغربية في عيد الأضحي