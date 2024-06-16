محافظ الغربية يوزع "هدايا الرئيس" على المصلين في عيد الأضحى

شارك الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أهالي المحافظة صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد السيد البدوي بمدينة طنطا، بحضور نائبه الدكتور أحمد عطا، اللواء خالد عبدالسلام مختار، مدير الأمن.

وسادت حالة من البهجة بعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد، وتبادل المحافظ التهنئة مع أبناء المحافظة الحاضرين، كما قام بتوزيع هدايا الرئيس على المصليين من الأطفال والكبار في تقليد سنوي.

وقدم محافظ الغربية التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأهالي الغربية خاصة بمناسبة حلول العيد، داعيًا المولى-عز وجل- أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ويعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

محافظ الغربية يستقبل المهنئين بعيد الأضحى

كان استقبل محافظ الغربية، بديوان عام المحافظة، المهنئين، من الكنيسة الإنجيلية والمطرانية بطنطا،الذين توافدوا لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك، وسط أجواء غمرتها البهجة والسعادة.

واكد وفد الكنيسة الانجيلية ومطرانية طنطا الحرص على مشاركة المسلمين الاحتفال بأعيادهم، كما يحرصون على مشاركتنا الاحتفال بأعيادنا، وهو ما يميز الشعب المصري، داعيا الله ان يعيد هذه المناسبة وهذه الأيام المباركة على جموع الشعب المصري بالأمن والسلامة والرخاء.

ومن جانبه أعرب محافظ الغربية، عن سعادته بهذه التهنئة، مؤكدا أننا جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته تحت مظلة قيادة حكيمة تسعى دائما لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، متمنيا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار.