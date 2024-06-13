ميرال الهريدى تهنئ التنسيقية بعيدها السادس: جهود مضنية لتطوير الحياة السياسية

تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بالتهنئة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة مرور ٦ أعوام على تأسيسها، مشيرة إلى أن التنسيقية لعبت دورًا محوريًا في تطوير الحياة السياسية في مصر؛ من خلال تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الفاعلة والبناءة في بناء مستقبل الوطن والعبور للجمهورية الجديدة بكوادر شبابية قادرة على صنع أجيال على قدر كبير من الوعي والثقافة.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين

ولفتت النائبة ميرال جلال الهريدي، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين على مدار الست سنوات الماضية نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات من خلال خلق منصة حوارية متسعة المجال تجمع تحت مظلتها الشباب من مختلف التيارات السياسية والأحزاب للتعبير عن آرائهم ومناقشة القضايا التي تهمهم، ما يسهم في تطوير جيل من القيادات السياسية الشابة الواعية والمدربة.

تشجيع الشباب

وأوضحت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن التنسيقية أصبحت بمثابة الكيان السياسي الذي يشجع وجود الشباب بالانضمام إليها وتبني أفكار ومبادرات جديدة ومبتكرة في العمل السياسي، ما يُعزز من فاعلية وكفاءة الأحزاب السياسية ويساعد في تلبية احتياجات المجتمع بشكل أفضل ويكون ذات التأثير الإيجابي ويكون قوى فاعلة قوية الدعم لكافة أطياف المجتمع بجانب المساهمة في عملية صناعة القرار؛ من خلال الالتحاق بالعديد من المناصب القيادية أبرزها مناصب مساعدين للوزراء، ونواب محافظون، وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، ونجحوا في تقديم المزيد من التحركات الفاعلة نحو تعزيز سبل المشاركة في صناعة القرار السليم والمساهمة في دعم العملية التنموية وإيجاد حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع في العديد من القضايا التي تهم المجتمع.