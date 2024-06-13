الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ميرال الهريدى تهنئ التنسيقية بعيدها السادس: جهود مضنية لتطوير الحياة السياسية

النائبة ميرال جلال
النائبة ميرال جلال الهريدى

تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بالتهنئة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة مرور ٦ أعوام على تأسيسها، مشيرة إلى أن التنسيقية لعبت دورًا محوريًا في تطوير الحياة السياسية في مصر؛ من خلال تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الفاعلة والبناءة في بناء مستقبل الوطن والعبور للجمهورية الجديدة بكوادر شبابية قادرة على صنع أجيال على قدر كبير من الوعي والثقافة.

txt

رئيس حزب السادات الديمقراطي: التنسيقية نجحت في صناعة سياسة بمفهوم جديد

txt

حزب المؤتمر: "التنسيقية" شريك مهم في المسيرة السياسية والاجتماعية لمصر

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين

ولفتت النائبة ميرال جلال الهريدي، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين على مدار الست سنوات الماضية نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات من خلال خلق منصة حوارية متسعة المجال تجمع تحت مظلتها الشباب من مختلف التيارات السياسية والأحزاب للتعبير عن آرائهم ومناقشة القضايا التي تهمهم، ما يسهم في تطوير جيل من القيادات السياسية الشابة الواعية والمدربة.

 تشجيع الشباب

وأوضحت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن التنسيقية أصبحت بمثابة الكيان السياسي الذي يشجع وجود الشباب بالانضمام إليها وتبني أفكار ومبادرات جديدة ومبتكرة في العمل السياسي، ما يُعزز من فاعلية وكفاءة الأحزاب السياسية ويساعد في تلبية احتياجات المجتمع بشكل أفضل ويكون ذات التأثير الإيجابي ويكون قوى فاعلة قوية الدعم لكافة أطياف المجتمع بجانب المساهمة في عملية صناعة القرار؛ من خلال الالتحاق بالعديد من المناصب القيادية أبرزها مناصب مساعدين للوزراء، ونواب محافظون، وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، ونجحوا في تقديم المزيد من التحركات الفاعلة نحو تعزيز سبل المشاركة في صناعة القرار السليم والمساهمة في دعم العملية التنموية وإيجاد حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع في العديد من القضايا التي تهم المجتمع.

مجلس النواب حزب حماة الوطن عضو لجنة الدفاع والأمن القومي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مصر

مواد متعلقة

ناجى الشهابي: التنسيقية استطاعت سد الفجوة التى تعيشها الحياة السياسية والتنفيذية

برلماني: تنسيقية شباب الأحزاب نموذج ملهم للممارسة السياسية المتوازنة

الأكثر قراءة

عاجل|الأجانب على أبواب الرحيل عن الأهلى.. "ضوء أخضر" من كولر

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

قبلات ورقص.. سلمى أبو ضيف تحتفل بعقد قرانها على طريقتها الخاصة (صور)

بعد اعترافه بمعاشرة جثث ضحاياه.. رد فعل غريب من "سفاح التجمع" في المحكمة

تحدث 4 مرات.. ماذا قال "سفاح التجمع" أمام المحكمة ؟

بعد قليل.. محاكمة أم قتلت ابنتها بمساعدة عشيقها في مدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل