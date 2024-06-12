رئيس الحركة الوطنية: "التنسيقية" كيان رائد ونموذج مشرف للممارسة السياسية

تقدم حزب الحركة الوطنية المصرية، بقيادة اللواء رؤوف السيد علي، بخالص التهاني وأطيب التبريكات إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة الذكرى السادسة لتأسيسها.

وقال اللواء رؤوف علي: “لقد أثبت هذا الكيان الشبابي منذ نشأته أنه عملاق في العمل السياسي، حيث أوجد بصمة فارقة وحيوية نابضة في المشهد السياسي المصري”.

نموذج مشرف للممارسة السياسية الراقية

اضاف أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعد نموذجًا مشرفًا للممارسة السياسية الراقية والمتوازنة، حيث تجمع تحت مظلتها كافة التيارات والأفكار والأيديولوجيات، وساهمت التنسيقية بشكل كبير في إثراء الحياة الحزبية والديمقراطية في مصر، من خلال تقديم قيادات شابة وكوادر متميزة في مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك في السلطة التنفيذية، هؤلاء الشباب استطاعوا بجدارة أن يثبتوا كفاءتهم وقدرتهم على أن يكونوا قادة المستقبل لمصر.

كما ثمن الدور الذي تلعبه التنسيقية في مناقشة جميع القضايا التي تهم المواطن المصري، وتقديم الحلول والمقترحات البناءة

وشدد رئيس الحركة الوطنية المصرية على أن التنسيقية أصبحت كيان رائد يتسم بالشفافية والحرية في طرح ومناقشة الأفكار، مما يعزز التناغم والتكاتف بين أعضائها، ويؤكد أن مصلحة الوطن هي المعيار الأسمى الذي يحكم جميع أنشطتهم وتحركاتهم.

تابع قائلًا: “نحن في حزب الحركة الوطنية المصرية نتابع بفخر واعتزاز التطور الملحوظ الذي حققته التنسيقية على مدى السنوات الست الماضية، وونجحت في صناعة وتقديم كوادر شبابية طامحة ومتفانية في خدمة الوطن، وأصبحت محركًا أساسيًا وهامًا في المشهد السياسي والحزبي والنيابي والتنفيذي، وفي هذه المناسبة العظيمة، نتوجه بأسمى آيات التقدير والإعجاب لكل شباب التنسيقية، مع تمنياتنا لهم بمزيد من النجاح والعطاء المستمر للوطن".