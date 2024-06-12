الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس حزب السادات الديمقراطي: التنسيقية نجحت في صناعة سياسة بمفهوم جديد

النائب عفت السادات
النائب عفت السادات

هنأ النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناسبة مرور 6 سنوات على تأسيسها، مؤكدا أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رسخت لحالة سياسية وطنية جامعة، استطاعت فيها أن تصنع شباب قادرون على الفرز والتأثير، وتقديم رؤية وطنية منضطبة ومبتكرة في نفس الوقت.

 تعلي دائما من لغة الحوار

وقال السادات، في بيان اليوم، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعلي دائما من لغة الحوار، ونحن نري أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لدراسة المشكلات ومن ثم الوصول إلى التشخيص والعلاج من أجل الوصول إلي بر الأمان في مرحلة هي الأخطر في تاريخ الوطن.

وأشاد السادات بما حققته التنسيقية خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن أداء التنسيقية سواء في جلسات مجلسي النواب والشيوخ أو الحوار الوطني تؤكد أننا أما سياسيين يدركون تمام جميع التحديات التي تواجه الوطن، مشيرا إلي أن التنسيقية نجحت في صناعة سياسة بمفهوم جديد.

وتحل اليوم الذكرى السادسة على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تلك المنصة التي استطاعت أن تجمع ٢٦ حزبًا سياسيًا، ومئات الشباب السياسي من مختلف الأيديولوجيات والأفكار، في تجربة غير مسبوقة، برهنت على أن الاختلاف قوة، وأن الوطن يتسع للجميع.

وتؤكد التنسيقية على أنها خلال السنوات الستة عملت بكل كد على تنمية الحياة السياسية والحزبية، من خلال التدريب والتأهيل، وتمكين الشباب في المواقع القيادية، وتنظيم الحوارات المجتمعية والسياسية والورش والفعاليات والندوات، وتوقيع بروتوكولات التعاون مع الجهات والهيئات المختلفة لتبادل الخبرات واستثمار طاقة الشباب.

كما قدمت نموذجًا ناجحًا للقيادة الواعية، من خلال أعضائها نواب المحافظين، ومثالًا للتنوع وأغلبية التأثير من خلال تكتلها النيابي في مجلسي النواب والشيوخ.

وإذ تؤكد التنسيقية أن النجاح هو مجرد بداية والاستمرار في النجاح تحدي يستدعي العمل المستمر، والدؤوب.

وإيمانًا من التنسيقية بالتطوير المستمر، فإنها تتعهد ببذل كل الجهد من أجل الاستمرار في النجاح والبناء على تلك التجربة الفريدة، من أجل تنمية حقيقية ومستدامة، ورؤية بمفهوم جديد.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس النواب السادات الديمقراطي رؤية وطنية سياسة بمفهوم جديد تاريخ الوطن

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