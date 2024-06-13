تجديد حبس المتهم ببيع "شاهد قبر ملكى"على فيس بوك

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الخميس، بتجديد حبس المتهم ببيع "شاهد قبر ملكي" أون لاين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في الآثار.

وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وكانت أجهزة الأمن قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لترويجه لبيع قطع أثرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر "فيس بوك" بشأن إعلان أحد الأشخاص عن بيع "شاهد قبر ملكي" أثري.

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة مقيم بمنطقة الطالبية بالجيزة، وبحوزته 2 شاهد قبر ملكى - وعملتين معدنيتين.

واعترف المتهم أمام رجال المباحث بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأثريتها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة التي تولت التحقيق.