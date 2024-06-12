حبس تشكيل عصابي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية

جدد قاضي المعارضات حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى في تزوير المحررات الرسمية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - الأحوال المدنية) تكوين (3 أشخاص لـ "اثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الجيزة) تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية والشهادات مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (عدد من الشهادات والمستندات "مزورة" - عدد من التقارير الطبية ممهورة بختم شعار الجمهورية ومنسوبة لجهات حكومية مختلفة - جهاز كمبيوتر بمشتملاته يستخدم فى التزوير - 4 هواتف محمولة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.