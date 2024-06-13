تجديد حبس متهم بترويج شهادات مزورة على "فيس بوك"

أمر قاضي المعارضات المختص، بتجديد حبس متهم بإدارة صفحة عبر موقع "فيس بوك" للترويج لبيع شهادات جامعية مزورة مقابل مبالغ مالية واستغلاله للصفحة في النصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية مزورة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات بالقضية.

وتبين تورط المتهم في إدارة صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاحتيال على الطلبة راغبى الحصول على شهادات جامعية بزعم منح الدارسين شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية، وتمكن خلالها من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات والتحصل منهم على مبالغ مالية.

وألقي القبض على شخص متهم لإدارته صفحة عبر موقع "فيس بوك" للترويج لبيع شهادات جامعية مزورة مقابل مبالغ مالية، وذلك بعد كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام صاحب الحساب بالترويج لشهادات جامعية بمقابل مبالغ مالية.

وضبط بحوزة المتهم هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" - عدد من الشهادات الدراسية ممهورة بأختام منسوبة لجامعات وكليات مختلفة "مزورة" – طابعة ألوان – جهاز حاسب آلى – 4 أختام "مقلدة".