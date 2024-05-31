سلسلة محال عالمية تقرر تصفية أملاكها فى إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الجمعة، بأن شبكة المحال التجارية وعملاق بيع التجزئة شركة "سيفن اليفن" الأمريكية أعلنت عن اعتزامها بيع كل مقراتها في إسرائيل وتصفية أملاكها هناك.

وأشار الإعلام العبري إلى أن السبب وراء ذلك هو الاحتجاجات الأمريكية ضد إسرائيل من ناحية، وتردي الوضع الاقتصادي في إسرائيل من ناحية أخرى.

وأوضح الإعلام العبري أن عدد من الشركات العالمية تصفي وجودها في إسرائيل بعضها تدريجيًا وبعضها بشكل سري، وفقًا لما نقله المركز الفلسطيني للإعلام.

فرنسا: على إسرائيل أن تمتثل للقانون الإنسانى الدولى بشأن قطاع غزة

وفي وقت سابق، أكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أن فرنسا ومنذ بداية الأزمة في قطاع غزة تبذل جهودًا وتواصل إجراء مناقشات من أجل التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلى.

وقال كريستوف لوموان، في تصريح خاص لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس، إن اللقاء الذي عقد الجمعة الماضية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزراء خارجية مصر والأردن وقطر والسعودية جاء في إطار الجهود التي تبذلها فرنسا منذ بداية الأزمة، وفى إطار الحوار الدائم ومواصلة المناقشات؛ للتوصل إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

أضاف: "إن هناك جهودًا تُبذل لحل الصراع على المستوى الانسانى أولًا، مع وقف العمليات الإسرائيلية، واستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لأن السكان المدنيين في أمس الحاجة إليها، ثم الدفع نحو الحل السياسي، وهذه هي الأهداف التي ذكرتها فرنسا مرارًا وتكرارًا منذ بداية الأزمة، وإن الاجتماعات والاتصالات مع الدول المجاورة والدول المعنية مثل مصر والأردن ولبنان وإسرائيل تجرى بشكل منتظم في محاولة للتوصل إلى حل للأزمة الحالية".

وتابع: "إن فرنسا جددت إدانتها بشأن استمرار العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في رفح، ولقد طالبنا السلطات الإسرائيلية بوقف هذه العملية العسكرية، التي من شأنها أن تؤدي إلى وضع كارثي أكثر مما هو عليه اليوم بالنسبة للسكان المدنيين فى غزة".