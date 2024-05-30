خبير علاقات دولية: مصر تستخدم أوراقها للضغط على إسرائيل بشكل مشرف

قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، إن هناك أكثر من سيناريو يحكم مصير الاجتياح البري لرفح، ومصير الحرب في شكلها العام.

وأضاف خلال حوار ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع على قناة "إي تي سي"، أن الاستمرار في الحرب الإسرائيلية على غزة هو السيناريو الأقرب للمعطيات، حيث رفض العناصر الفلسطينية المسودة الإسرائيلية رفضا تاما.

وتابع: "هناك آمال وطموح حول مشروع التطبيع بين إسرائيل والسعودية، حيث وضعت الأخيرة شرطا بوقف إطلاق النار، ولكن يقابله عدم وجود الطرف الفلسطيني الرسمي في المعادلة".

وأوضح أن هناك مخاوف إسرائيلية بمعدل الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، وهو الأمر الذي قد يدفعها إلى القبول بوقف إطلاق النار، ولكن هو احتمال لن يكون قبل انتهاء هذا العام الجاري.

وأكد الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، أن موقف مصر مشرف حتى هذه اللحظة، فيما يتعلق بمعبر رفح، حيث ترفض أن يكون أحد سوى السلطة الفلسطينية على معبر رفح استنادًا على اتفاقية أوسلو أولا، أو اتفاق الاتحاد الأوروبي في عام 2005، وبالتالي إذا ما نجحت مصر في تثبيت ذلك المطلب، ستكون نقطة انطلاق مهمة جدا على مستوى القضية الفلسطينية في شكلها العام.

