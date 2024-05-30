الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحرس الثوري الإيرانى: إسرائيل أرسلت رسالة لمنعنا من الرد على الهجوم على السفارة

إيران
إيران

أعلن أمير علي حاجي زاده، قائد القوات الجوفضائية في  الحرس الثوري الإيراني، أن إسرائيل بعثت رسالة إلى طهران عبر مصر لمنع إيران من الرد على الهجوم على السفارة الإيرانية في دمشق. 

وذكرت وكالة أنباء تسنيم التابعة للحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس 30 مايو، أن حاجي زادة أدلى بهذه التصريحات في حفل أقيم في حوزة قم العلمية، ولم تؤكد وزارة خارجية إيران أو مصر أو إسرائيل بعد مثل هذا الادعاء.

الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق 

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وفي نهاية أبريل من هذا العام، بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق، والذي تلوم إيران إسرائيل عليه، أطلقت قوات الحرس الثوري الإيراني صواريخ وطائرات بدون طيار على إسرائيل في عمل غير مسبوق.

وتم اعتراض الطائرات بدون طيار والصواريخ من جانب إسرائيل وحلفائها ولم تسبب أضرارًا تذكر.
وبعد أيام قليلة من هذا الهجوم، أفادت وسائل الإعلام الدولية بأن إسرائيل هاجمت قاعدة شكاري الجوية الثامنة في أصفهان ودمرت جزءًا مهمًا من نظام الدفاع الجوي S-300.

إيران طهران مصر إسرائيل استهدف مبنى القنصلية الإيرانية الهجوم على السفارة

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