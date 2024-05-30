الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالأسماء.. نتائج المرحلة الثانية لمسابقة الأزهري الصغير بمطروح

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أعلنت إدارة رياض الأطفال بمنطقة مطروح الأزهرية، نتيجة المرحلة الثانية لمسابقة الأزهري الصغير، والتي أقيمت بالتعاون مع إدارتي شؤون القرآن الكريم، وإدارة الكمبيوتر التعليمي، وذلك تحت رعاية الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، ومتابعة الشيخ عطية سالم، الوكيل الشرعي للمنطقة.

الضوابط والشروط

 

وأوضح إبراهيم عبد العال، مدير إدارة رياض الأطفال بالمنطقة؛ أنه تم تصعيد المستوفين للضوابط والشروط ممن حصدوا أعلى الدرجات بالمرحلة الثانية لتصفيات المسابقة الختامية على مستوى المنطقة عن المستويات الثلاثة حيث جاءت نتائج تصفيات المصعدين لنهائي الجمهورية من متسابقي المرحلة التمهيدية “ رياض الأطفال “ على النحو التالي ” الطفل إبراهيم محمد عبدالله، والطفلة أشرقت سيف الإسلام عبد العظيم، المقيدين بمعهد د. عبد الحليم محمود، الطفل عبد الله طه عبد المنعم، المقيد بمعهد مطروح النموذجي الابتدائي”.

مسابقة «الأزهري الصغير»

جدير بالذكر أن مسابقة "الأزهري الصغير" مسابقة سنوية أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية، وتنظمها إدارة رياض الأطفال بالمنطقة  بالتعاون مع إدارة شؤون القرآن الكريم، تستهدف الاهتمام بحفظ القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة وتنمية روح التنافس الحميد بين طلاب الأزهر، واكتشاف بعض المواهب الجديدة والعمل على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال (٤) مستويات لطلاب الروضات بالمعاهد الأزهرية العادية والنموذجية بقسميها العربي واللغات.

مبادرة براعم مصر الرقمية

وفي سياق أخر كان قد اجتمع الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية،  الأربعاء قبل الماضي، مع منسقي مبادرة براعم مصر الرقمية، بديوان عام المنطقة الأزهرية، لمناقشة خطة واستعدادات المنطقة لتنفيذها وتحقيق الهدف منها.

جاء ذلك بحضور الشيخ عطيه سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية للمنطقة، ومنسق المبادرة أحمد الحفيان، مدير إدارة المعلومات بالمنطقة، وسيد علي، مشرف الإدارات التعليمية للمشروع.

شؤون القرآن الكريم إدارة رياض الأطفال منطقة مطروح الأزهرية نتيجة المرحلة الثانية مسابقة الأزهري الصغير مطروح

مواد متعلقة

منطقة مطروح الأزهرية تناقش تطبيق مبادرة "براعم مصر الرقمية"

الأكثر قراءة

عاجل| حريق هائل فى المنطقة الصناعية بمدينة بدر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

عاجل|الأهلى يضع شروطًا تعجيزية لاحتراف إمام عاشور

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة

مسئول إسرائيلي يكشف كواليس مناقشات حكومة الاحتلال حول مفاوضات الهدنة