بالأسماء.. نتائج المرحلة الثانية لمسابقة الأزهري الصغير بمطروح

أعلنت إدارة رياض الأطفال بمنطقة مطروح الأزهرية، نتيجة المرحلة الثانية لمسابقة الأزهري الصغير، والتي أقيمت بالتعاون مع إدارتي شؤون القرآن الكريم، وإدارة الكمبيوتر التعليمي، وذلك تحت رعاية الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، ومتابعة الشيخ عطية سالم، الوكيل الشرعي للمنطقة.

الضوابط والشروط

وأوضح إبراهيم عبد العال، مدير إدارة رياض الأطفال بالمنطقة؛ أنه تم تصعيد المستوفين للضوابط والشروط ممن حصدوا أعلى الدرجات بالمرحلة الثانية لتصفيات المسابقة الختامية على مستوى المنطقة عن المستويات الثلاثة حيث جاءت نتائج تصفيات المصعدين لنهائي الجمهورية من متسابقي المرحلة التمهيدية “ رياض الأطفال “ على النحو التالي ” الطفل إبراهيم محمد عبدالله، والطفلة أشرقت سيف الإسلام عبد العظيم، المقيدين بمعهد د. عبد الحليم محمود، الطفل عبد الله طه عبد المنعم، المقيد بمعهد مطروح النموذجي الابتدائي”.

مسابقة «الأزهري الصغير»

جدير بالذكر أن مسابقة "الأزهري الصغير" مسابقة سنوية أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية، وتنظمها إدارة رياض الأطفال بالمنطقة بالتعاون مع إدارة شؤون القرآن الكريم، تستهدف الاهتمام بحفظ القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة وتنمية روح التنافس الحميد بين طلاب الأزهر، واكتشاف بعض المواهب الجديدة والعمل على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال (٤) مستويات لطلاب الروضات بالمعاهد الأزهرية العادية والنموذجية بقسميها العربي واللغات.

مبادرة براعم مصر الرقمية

وفي سياق أخر كان قد اجتمع الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، الأربعاء قبل الماضي، مع منسقي مبادرة براعم مصر الرقمية، بديوان عام المنطقة الأزهرية، لمناقشة خطة واستعدادات المنطقة لتنفيذها وتحقيق الهدف منها.

جاء ذلك بحضور الشيخ عطيه سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية للمنطقة، ومنسق المبادرة أحمد الحفيان، مدير إدارة المعلومات بالمنطقة، وسيد علي، مشرف الإدارات التعليمية للمشروع.