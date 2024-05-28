بدء التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة في مطروح

شهد الشيخ عطية سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الثلاثاء، فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة المشروع الوطني للقراءة “الموسم الرابع” 2023-2024، على مستوى المنطقة، بمقر قاعة الجودة والتدريب، بمجمع مطروح النموذجي، بحضور منسق عام المشروع بالمنطقة هالة سعيد، وأعضاء لجنة التحكيم.

_التصفيات النهائية

وخلال فعاليات التصفيات، أشاد الوكيل الشرعي للمنطقة، بالمستوى المتميز للطلاب المشاركين، مؤكدًا أننا نتطلع بالفوز بالمراكز الأولى خلال التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، موجها الشكر والتقدير لمكتبة مصر العامة بمطروح، بقيادة الأستاذ أسامة المرسي، مدير عام المكتبة، لتعاونها المثمر، ودعمها المستمر لطلاب الأزهر خلال فعاليات المشروع.

_المشروع الوطني للقراءة

ومن جهتها، أوضحت منسق عام المشروع هالة سعيد، أن المشروع الوطني للقراءة هو مشروع ثقافي تنافسي يهدف إلى أهمية القراءة وتمكين الطلاب من مفاتيح الابتكار ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية، مشيرة إلى أن التصفيات سوف تستمر لمدة يوم واحد لجميع الإدارات التعليمية الثلاثة، وسوف يتم تصعيد طالبين من كل مستوى للمشاركة في التصفيات النهائية للمشروع على مستوى الجمهورية.

وفي سياق أخر، كان قد اجتمع الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، مع منسقي مبادرة براعم مصر الرقمية، بديوان عام المنطقة الأزهرية، لمناقشة خطة واستعدادات المنطقة لتنفيذها وتحقيق الهدف منها.

_مبادرة براعم مصر الرقمية

وخلال الاجتماع، استمع رئيس المنطقة لخطة المنسقين واستعدادهم للمشروع، وأشاد بجهودهم المبذولة لتحفيز الطلاب وتشجيعهم للمشاركة، والحرص على إتمام اعمال التسجيل للطلاب، والتغلب على العراقيل والصعوبات رغم ضيق الوقت، مؤكدًا على أهمية هذه المبادرة التى تساهم فى إعداد جيل متميز من النشء قادر على استشراف آفاق جديدة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق الرؤية الرقمية لمصر في مُواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية، مؤكدا على دعمه الكامل لهم، متمنيا التوفيق والسداد لجميع الطلاب.

بدء التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة

بدء التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة

1000260446

بدء التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة

بدء التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة

بدء التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة