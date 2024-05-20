اتهامات جديدة مثيرة للجدل.. هل تورطت الولايات المتحدة في مقتل الرئيس الإيراني؟

اتهم وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف الولايات المتحدة بالتورط في حادث مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، بعد تحطم مروحيتهم بعد ظهر أمس الأحد في محافظة أذربيجان الشرقية التي تقع على حدود إيران، لتعلن إيران رسميًا عن وفاة جميع ركاب الطائرة صباح اليوم الإثنين.

بعد وفاة رئيسي.. اتهامات إيرانية للولايات المتحدة وإسرائيل تنأى بنفسها عن الحادث

وقال ظريف في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام الإيرانية، إن الولايات المتحدة تقف وراء الحادث بسبب إقرارها عقوبات على بيع قطع غيار الطائرات لإيران.

وكان محللون قد أكدوا بعد سقوط الطائرة الإيرانية أمس، أن الطائرة من طراز قديم للغاية ولم يتم عمل الصيانات والتحديثات الدورية لها بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وأكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن العلاقات الإيرانية مع الغرب بصفة عامة توترت للغاية في عهد رئيسي.

وتابعت رئيسي الذي يعد الرئيس الثامن لإيران، أشرف على تدهور علاقة البلاد مع الغرب، وأصبحت العلاقات مع الصين وروسيا أقرب بكثير من خلال استراتيجية "التوجه شرقًا" التي تنتهجها طهران، كما ساعد رئيسي في توجيه إيران نحو موقف أكثر تصادمية مع إسرائيل.

ويتمتع رئيسي بعلاقة وثيقة مع الحرس الثوري، الذي قام على مدى أكثر من عقد من الزمن بتوسيع البصمة العسكرية الإيرانية في الخارج، بما في ذلك من خلال دعم الميليشيات بالقرب من حدود إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أنه يبدو أن العلاقات الإيرانية الأمريكية المتوترة في عهد رئيسي كانت مجرد صورة، حيث عمد المسؤولين الإيرانيين على فتح قنوات حوار سرية مع نظرائهم في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب مصادر مطلعة على هذه المحادثات، فإنه خلال الأسبوع الماضي، أجرى مسؤولون أمريكيون وإيرانيون كبار محادثات في عمان حول التوترات الإقليمية والبرنامج النووي الإيراني، وفقًا لأشخاص مطلعين على الاجتماعات.

كما أبلغت إيران الولايات المتحدة بنيتها في توجيه ضربات مباشرة لإسرائيل خلال الشهر الماضي للرد على الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مجمعات دبلوماسية إيرانية في العاصمة السورية دمشق، وأكدت طهران لواشنطن بأنه سيتم تنفيذ ضربة مباشرة داخل إسرائيل في غضون 48 ساعة، وبالفعل نفذت إيران تهديدها الذي ترتب عليه رد إسرائيل محدود.

وبعد الاضطربات بين إيران وإسرائيل، أصدر مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى تصريحات صباح اليوم، أكد خلالها أنه لا علاقة لإسرائيل بتحطم مروحية رئيسي.