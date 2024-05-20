مجلس صيانة الدستور فى إيران يعلن اسم من سيتولى مهام الرئاسة

قال مجلس صيانة الدستور في إيران، إن الرئيس الإيراني المقبل سيتولى مهام الرئاسة لأربع سنوات.

وتابع مجلس صيانة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال 50 يوما.

وفي وقت سابق أكد مجلس صيانة الدستور في إيران أنه سيشكل لجنة من نائب الرئيس ورئيسي البرلمان والقضاء، لإدارة البلاد وإجراء الانتخابات الإيرانية.

وتابع، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، فإن النائب الأول للرئيس سيتولى مهام الرئاسة بعد موافقة المرشد الأعلى.