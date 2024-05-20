سامح شكرى يعزى الشعب الإيرانى فى وفاة رئيسى ووزير الخارجية

تقدم وزير الخارجية، سامح شكري، بخالص العزاء والمواساة للحكومة والشعب الإيراني في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في حادث تحطم مروحيتهم، أمس، بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران.

‎ونعت مصر بمزيد من الحزن والأسى، الرئيس إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومرافقيهما، الذين وافتهم المنية أمس الأحد، إثر حادث أليم، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بخالص التعازي والمواساة إلى الشعب الإيراني، في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.

كما دعا الرئيس السيسي، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، الله عز وجل أن يتغمد الرئيس الإيراني الفقيد والراحلين بواسع رحمته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، معربًا عن تضامن جمهورية مصر العربية مع القيادة والشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل.