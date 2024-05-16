محافظ القاهرة: بدء امتحانات الشهادة الإعدادية دون أى معوقات أو شكاوى

تفقد محافظ القاهرة خالد عبدالعال، اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 / 2024 بعدد من مدارس العاصمة من بينها مدرسة تحيا مصر 1 بحي الأسمرات للاطمئنان على سير الامتحانات.

ويؤدي 201372 طالبًا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع والدولية) في 8007 لجان، من بينها 190377 طالبا وطالبة بالإعدادية العامة (96322 طالبا، 93555 طالبة)، و413 طالبا وطالبة بالإعدادية المهنية، 123 طالبا وطالبة بالإعدادية الرياضية، 82 طالبا وطالبة ضعاف السمع، 57 طالبا وطالبة مكفوفين، و3048 طالبا وطالبة دمج، كما تضم لجنة مستشفى 57357 (11) طالبا وطالبة، والدولية 9904 طلاب وطالبات.

لجان القاهرة

وأشار المحافظ، خلال الجولة، إلى أن الامتحان بدأ بجميع لجان القاهرة دون أي معوقات أو شكاوى.. حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان مادة اللغة العربية، مضيفا أنه تم اتخاذ كل الإجراءات لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميا قبل بدء الامتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة، وتوافر المراوح والتهوية الجيدة ومبردات المياه بكل المدارس.

والتقى محافظ القاهرة عددًا من أولياء الأمور، حيث طمأنهم بأن الدولة تتخذ كل الإجراءات لتوفير الجو الملائم للطلبة لأدائهم الامتحانات بيسر وسهولة.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بالاهتمام بنظافة محيط المدارس التي تجرى بها الامتحانات ورفع جميع الإشغالات من حولها.

رافق المحافظ، في جولته، المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وأيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من قيادات المحافظة.