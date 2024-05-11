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محمد الباز

محافظات

انطلاق القافلة الطبية المجانية بوحدة العلمين الصحية

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية

انطلقت صباح اليوم السبت، القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الصحة بمطروح بوحدة العلمين الصحية بمدينة العلمين وتستمر حتى غدٍ الأحد.

وأوضح وكيل صحة مطروح أن القافلة تقدم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجًا وتيسيرًا عليهم، وذلك تحت إشراف الدكتور حجازي أحمد، منسق القوافل العلاجية بالمديرية، وتأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

التخصصات الطبية

وأضاف وكيل صحة مطروح أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال- الباطنة- الجراحة- تنظيم الأسرة- والنساء والتوليد- الأسنان"، حيث يتم الكشف بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين والمهرة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

القوافل الطبية

وأشار وكيل صحة مطروح إلى أنه جرى التجهيز والإعداد للقافلة بشكل جيد، مؤكدًا أن جهود الدولة واضحة في إطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية في كل القرى والمراكز بمحافظة مطروح، وتوفير العلاج اللازم للمرضى حرصًا على تخفيف العبء عنهم.

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