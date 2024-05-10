الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

التحرير الفلسطينية: اعتداءات المستوطنين على مقرات "الأونروا" اعتداء على مكانة وهيبة الأمم المتحدة

الأونروا
الأونروا

ذكرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، مساء أمس الخميس، أن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على مقرات "الأونروا" اعتداء على مكانة وهيبة الأمم المتحدة.

وأضافت الدائرة -في بيان صحفي- أن الاعتداءات المتكررة التي يقوم بها المستوطنون على مقرات "الأونروا" في القدس المحتلة، هي مخطط إسرائيلي يحاول المساس بمكانة ودور الوكالة، وهجوم يستهدف المكانة القانونية والسياسية والرمزية والخدماتية لها.

وتابعت أن "الأونروا" هي إحدى مؤسسات الأمم المتحدة، بل هي المؤسسة الأهم فيها لما تقدمه من خدمات منقذة للأرواح في ظل حرب الإبادة والتدمير التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومخيمات الضفة الغربية، وبالتالي فالهجوم عليها هو اعتداء على مكانة وهيبة وحصانة الأمم المتحدة.

وحملت دائرة شؤون اللاجئين حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء أو عنف يصدر بحق "الأونروا" ومنشآتها وموظفيها، وطالبت بتحقيق دولي بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المرتكبة بحق هذه المؤسسة الأممية، حيث قتلت إسرائيل أكثر 188 من موظفيها الذي يعملون في مجال الإغاثة، وكذلك قتلت المئات من النازحين ودمرت وقصفت أكثر من 160 مركزا للتوزيع والإيواء، ومنعت وصول المساعدات، في إطار حملة تجويع غير مسبوقة في التاريخ المعاصر. 

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