القاهرة الإخبارية| حزب الله يستهدف بالصواريخ موقع السماقة في تلال كفر شوبا

أعلن حزب الله، عن استهدافه موقع السماقة في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققنا به إصابة مباشرة، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقال منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، إنه تم نزوح نحو 100 ألف شخص من رفح الفلسطينية.. والمدنيون في غزة يواجهون المجاعة وعمليات القتل.

ومن جانبه قال مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، الآليات العسكرية الإسرائيلية تطلق الرصاص والقذائف تجاه منازل المواطنين في المناطق الشرقية لرفح الفلسطينية.

وأضاف مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن هناك قصف بالمدفعية الإسرائيلية يستهدف مناطق متفرقة في شرق رفح الفلسطينية.