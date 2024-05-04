رئيس الأساقفة مصليًا لمصر: نصلي أن يمنح الله سلامًا وبركات لفلسطنين والسودان

صلى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة الأنجليكانية، لأجل مصر في قداس عيد القيامة المجيد، قائلًا: نصلي أن يمنحنا الله القدرة بقوة قيامتهِ على مواجهة كل الظروف والمتاعب.

وتابع في عظة القداس: نصلي من أجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل معاونيه ومتخذي القرار أن يمنحهم الله الحكمة والرؤية الثاقبة لتكملة دورهم الوطني والإنساني لوقف الحرب وإنقاذ شعبنا في غزة من براثن الحرب والعدوان، ونستمر في الصلاة من أجل جهود مصر وقيادتها لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبأن يكلل الله كل الجهود المبذولة بالنجاح.

وردد رئيس الأساقفة: نرفع صلواتنا من أجل شعبي فلسطين والسودان الشقيقين لأجل أحداث الحرب الدائرة الآن في غزه والسودان، فليرفع الله عنهم كل آثار الحرب وأن يعم بسلامه على بلادهم الحبيبه ويحفظ الله شعبهم وأرضهم من كل شر وشبه شر.

وقدم رئيس الأساقفة الشكر لكلًا من الرئيس السيسي والذي أوفد محمد مختار أمين ممثلًا له، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والذي أوفد هاني شمس الدين حمودة منسق لجنة الخطاب الديني لبيت العائلة المقدسة، قداسة البابا المعظم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والذي أناب عن قداسته كلا من جناب القمص سرجيوس وكيل عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس والدكتور جرجس صالح الأمين الشرفي لمجلس كنائس الشرق الأوسط، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذي أرسل تهنئة وأناب اللواء حاتم عبد الحميد مندوبًا عنه لحضور القداس الإلهي وتهنئتنا بالعيد، وفضيلة الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف والذي أوفد مجيب محمد مرحومي نائبًا عنه.

وأشاد بجهود اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ومعاونيه والذي أرسل تهنئة وأناب عنه السيد محمد عثمان رئيس حي غرب القاهرة لحضور قداس العيد، نتقدم بالشكر لمحمد عثمان الإمام رئيس حي غرب القاهرة على مجهوداته الدؤوبة في تنظيم هذا الحفل وتجميل المنطقة المحيطة بالكاتدرائية، واللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، وأيضًا رجال الأمن الوطني والشرطة لجهودهم ومساهمتهم في تامين الكاتدرائية والمنطقة المحيطة بها.

