22 مايو.. الحكم في استئناف شيرين عبدالوهاب على غرامة سب محمد الشاعر

حجزت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، الحكم في الاستئناف المقدم من الفنانة شيرين عبدالوهاب على الحكم الصادر بتغريمها 5 آلاف جنيه، في التعدي بالسب والقذف والتشهير على المنتج محمد الشاعر، إلى جلسة 22 مايو الجارى.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود يحيي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج وأحمد هشام.

وقضت محكمة جنح الشيخ زايد في وقت سابق، بتغريم الفنانة شيرين عبدالوهاب مبلغ 5 آلاف جنيه، في اتهامها بقضية سبّ وقذف المنتج محمد الشاعر، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.