الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

22 مايو.. الحكم في استئناف شيرين عبدالوهاب على غرامة سب محمد الشاعر

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

حجزت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، الحكم في الاستئناف المقدم من الفنانة شيرين عبدالوهاب على الحكم الصادر بتغريمها 5 آلاف جنيه، في التعدي بالسب والقذف والتشهير على المنتج محمد الشاعر، إلى جلسة 22 مايو الجارى.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود يحيي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج وأحمد هشام.

وقضت محكمة جنح الشيخ زايد في وقت سابق، بتغريم الفنانة شيرين عبدالوهاب مبلغ 5 آلاف جنيه، في اتهامها بقضية سبّ وقذف المنتج محمد الشاعر، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

حملات مكثفة الغش التجاري دوائر أمنية مختلفة محكمة جنح مستانف الشيخ زايد محكمة جنوب الجيزة الاستئناف الفنانة شيرين عبدالوهاب

مواد متعلقة

انتشال جثة "سودانى" غرق فى نيل الوراق

السيطرة على حريق برج سكنى فى العمرانية

تجديد حبس مستريح الأدوية في الهرم

حبس أب عذب ابنته بحجة تأديبها فى الهرم

الحكم في استئناف سيدة لإثبات نسب طفلها للاعب كرة شهير.. 29 يونيو

السيطرة على حريق فى شقة سكنية بالبدرشين

الأدلة الجنائية تكشف سبب تفحم ستوديو الأهرام

لا خسائر فى الأرواح.. نشوب حريق داخل شقة فى أبو النمرس

الأكثر قراءة

عاجل.. طلب غريب من الأهلى للجبلاية بشأن لاعب بيراميدز

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

بالكرابيج والمطاوى.. بلطجية من نزلة السمان يقتحمون مدرسة فى الهرم.. القصة كاملة

"حرامي وفضحني".. القصة الكاملة لسيدة قتلت نجل شقيقتها في دار السلام

سر الإصرار الأمريكى على وقف حرب غزة.. بايدن يُشرف على مفاوضات "الفرصة الأخيرة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

عبدالرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

صور

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل جنديين بالخطأ فى غزة

أثناء لقائه الرئيس الإسرائيلى.. بلينكن يحث حماس على قبول مقترح هدنة غزة