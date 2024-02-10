متدربة ببرنامج "المرأة تقود": البرنامج عزز قدراتنا وطور مهاراتنا

قالت سمر سامي، إحدى متدربات برنامج "المرأة تقود في المحافظات" إن البرنامج بدأ في الإسماعيلية يوم 22 يناير على مدار 3 أسابيع، مؤكدة: "البرنامج عزز قدراتنا وطور مهاراتنا بشكل كبير بما يتماشي مع التطورات التكنولوجية والقدرة على تحسين الأداء في المهام القيادية".

وأضاف سامي في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز": "البرنامج عرفني كيفية إدارة الدولة لمواردها وأهم التحديات الاقتصادية، والمهارات الإدارية اللازمة لإدارة الموارد لإنجاز مهمة أو تقديم منتج، بالإضافة إلى المهارات القيادية اللازمة لإقناع الأشخاص لتبني رؤية معينة".

وتابعت: "تعلمت في برنامج المرأة تقود في المحافظات إدارة المهام وكيفية قيادة الأشخاص، بالإضافة إلى أساسيات التسويق الإلكتروني وريادة الأعمال وخطوات عمل تخطيط ودراسة المشروعات".

وأشارت إلى أن البرنامج من خلال المدربين والمحتوى التدريبي قدم العديد من الموضوعات والمحاور التدريبية المتوافقة مع رؤية الدولة في تنمية وتمكين المرأة.