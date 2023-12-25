الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تطور جديد في معارضة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات

محكمة
محكمة

تسلمت اليوم الإثنين، محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي، تقرير خبراء التزييف والتزوير في معارضة الفنانة نسرين طافش، على حبسها 3 سنوات، في القضية رقم 1636 لسنة 2023.

وشهدت جلسة اليوم تغيب الفنانة نسرين طافش عن حضور الجلسة.

وشهدت الجلسة السابقة توجه نسرين طافش بصحبة دفاعها ومندوب من النيابة العامة إلى مصلحة الطب الشرعى لاستكتابها امام خبراء التزييف والتزوير لإعداد تقرير فنى بالاستكتاب والعرض على المحكمة.

وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

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اليوم.. استكمال نظر معارضة نسرين طافش على حكم حبسها

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تأجيل معارضة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات لـ25 ديسمبر

وتشير الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة، فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجنى عليها من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكى مورخ فى 30 /1/ 2023 لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائمًا وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.

 

 

وقدم دفاع المجنى عليها سندا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرا من المتهم إلى البنك بأن يدفع إلى المجنى عليه المبلغ ومزيل بتوقيع المتهم، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.

 

وقد قضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2023 غيابيًا بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا.

خبراء التزوير نسرين طافش محكمة جنح أكتوبر محكمة جنوب الجيزة الشيخ زايد النيابة العامة

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