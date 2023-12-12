الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

النائب خالد عيش يتابع تصويت عمال الصناعات الغذائية من داخل غرفة عمليات النقابة العامة

متابعة النائب خالد
متابعة النائب خالد عيش لسير الانتخابات الرئاسية

يتابع النائب خالد عيش، ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر، لليوم الثالث علي التوالي، عمليات الحشد التي تقوم بها النقابة العامة لعمال المصانع والشركات وذلك من خلال غرفة العمليات التي دشنتها النقابة قبل انطلاق انتخابات الرئاسة 2024.
هذا وتتولي غرفة العمليات متابعة تصويت العمال التابعين للنقابة العامة علي مستوي 120 شركة ومصنعًا وسبل توفير كل اللوجستيات المطلوبة من عمليات نقل من مقر الشركات والمصانع إلى لجان التصويت.

المشاركة فى انتخابات رئاسة الجمهورية

وفي تصريحات صحفية، قال النائب خالد عيش: حققنا خلال اليوم الأول والثاني نسبة مشاركة تجاوزت الـ80% بالنسبة لعمال الصناعات الغذائية، واليوم مصممين أن نستكمل مشاركة بقية العمال والبالغ عددهم أكثر من 150 ألف عامل وعاملة وكذلك مشاركة أسرهم في عملية التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى المشاركة الفاعلة التي ظهر بها عمال مصر وفي القلب منهم عمال الصناعات الغذائية منذ اليوم الأول، وكانوا بمثابة "الحصان الأسود" في سباق الانتخابات الرئاسية.

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وأضاف، نعمل علي مدار اليوم من خلال غرفة العمليات في التواصل مع اللجان النقابية وتذليل كل الصعاب التي قد تواجههم، ولم ترصد غرفة العمليات منذ اليوم الأول وحتي الآن أى شكاوي، وقد لاحظنا في غرفة العمليات تسهيل عملية التصويت من جانب القائمين على استقبال الناخبين من توفير كراسي متحركة للغير قادرين وتنظيم الصفوف وتسهيل جميع الإجراءات وهو ما يعكس حالة الوطنية والاصطفاف التي ظهر عليها جموع الناخبين من مختلف أنحاء الجمهورية.

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عملية التصويت

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

متابعة النائب خالد عيش لسير الانتخابات الرئاسية
متابعة النائب خالد عيش لسير الانتخابات الرئاسية
متابعة النائب خالد عيش لسير الانتخابات الرئاسية
متابعة النائب خالد عيش لسير الانتخابات الرئاسية
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