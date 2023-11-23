الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كوريا الشمالية تتعهد بنشر المزيد من الأسلحة على الحدود بعد تعليق سول اتفاقا عسكريا

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

ذكر تقرير إعلامي رسمي أن كوريا الشمالية أعلنت أنها سترسل قوات مسلحة أقوى وأسلحة جديدة إلى الحدود مع كوريا الجنوبية بعد أن علقت سول بندا من اتفاق عسكري أبرم عام 2018 بين الكوريتين احتجاجا على إطلاق بيونغ يانغ قمرا صناعيا للتجسس.

 

وعلقت كوريا الجنوبية، بندا في الاتفاق وقالت إنها ستعزز على الفور المراقبة العسكرية على امتداد الحدود الشديدة التحصين مع كوريا الشمالية.

 

وأفادت وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية أنها ستستأنف جميع التدابير العسكرية التي أوقفتها بموجب الاتفاق الذي يهدف إلى تهدئة التوتر بين الكوريتين.

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