السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخارجية الأردنية: ندين استهداف مدرستى الفاخورة وتل الزعتر فى قطاع غزة

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن وزارة الخارجية الأردنية تدين استهداف مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا ومدرسة تل الزعتر في قطاع غزة.

وأدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية المروع لمدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأونروا، الأمر الذي أدى لسقوط العديد من الضحايا والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة.

 

القاهرة الإخبارية الخارجية الاردنية مدرسة الفاخورة مدرسة تل الزعتر قطاع غزة

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