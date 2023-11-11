مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصية باسم سمرة في "العتاولة"

تعاقد الفنان باسم سمرة، على مسلسله "العتاولة" الذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني 2024 وهو من بطولة الفنان أحمد السقا، وطارق لطفي، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل الدرامي.

وسيجسد الفنان باسم سمرة، دور الشرير، وهو قدّمه أكثر من مرة في عالم الدراما والسينما، إلا أن هذه المرة سيكون بشكل جديد ومختلف عن باقي الأعمال السابقة.

ويواصل السقا اجتماعاته مع القائمين على المسلسل لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالمسلسل من ترشيح الأبطال المشاركين في البطولة وتحديد أماكن التصوير المنتظر أن ينطلق منتصف شهر نوفمبر الجاري.

مسلسل “العتاولة” من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى ومن بطولة أحمد السقا وطارق لطفي ومي كساب وباسم سمر، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.

يعتبر المسلسل هو العمل الثالث الذي يجمع بين السقا وطارق لطفي، حيث سبق وشاركا سويًا في عملين، الأول فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، الذي عُرض عام 1998، وظهرا فى دور صديقين في الأحداث.

أحدث أعمال الفنان باسم سمرة وأحمد السقا الفنية

وشارك باسم سمرة في بطولة مسلسل بابا المجال، مع مصطفى شعبان، وكان من إخراج أحمد خالد موسى، وشارك فيه كل من سوسن بدر، رياض الخولي، أحمد ماهر، محمد نجاتي، جومانا مراد، سهر الصايغ، وكان ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الشعبية.

وشارك السقا في موسم رمضان 2023 من خلال مسلسل حرب، تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال، وضم كل من محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغني، سارة الشامي، إنجي المقدم، إيناس كامل، مصطفى منصور، وتناول العمل العديد من بطولات الأجهزة الأمنية في التصدي لبعض الجماعات الإرهابية.