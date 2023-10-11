الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم الموعد النهائى للكشف الطبى لراغبى الترشح للانتخابات الرئاسية

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

تنتهي اليوم  الأربعاء 11 أكتوبر 2023، المدة المحددة لتقديم الطلب الكتابي الخاص بإجراء الكشوفات الطبية لراغبي الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

 وأوضح  القرار رقم 9 لسنة 2023  التي أصدرته الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن قواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، تلك الشروط وتضمنت:

أولًا: يتقدم طالب الترشح بطلب كتابي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وذلك إلى المجالس الطبية المتخصصة بمقرها الكائن بشارع الصحة بالحي السادس - مدينة نصر - القاهرة.

ثانيًا: يكون تقديم الطلب توقيع الكشف الطبي في موعد أقصاه الأربعاء 11 أكتوبر لإتاحة الفرصة لمن يرغب من طالبي الترشح، للتظلم من القرار الخاص بنتيجة الكشف الطبي عليه أمام لجنة التظلمات المختصة لإعادة الفحص وإعداد تقريرها النهائي في موعد أقصاه يوم الجمعة 13 أكتوبر، وقبل موعد غلق باب تلقي طلبات الترشح في اليوم التالي.

ثالثًا: يلتزم طالب الترشح بسداد مبلغ مقداره 10 آلاف جنيه مصري لخزينة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة- غير قابل للاسترداد- مقابل عمل اللجان الطبية المتخصصة التي ستتولى توقيع الكشف الطبي علي طالب الترشح، وفحص نتائج التحاليل الطبية والفحوصات.

 أماكن إجراء الكشف الطبي

رابعًا: تقوم الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بإعلام طالب الكشف الطبي بالجهات المتاح إجراء التحاليل الطبية والفحوصات بها ليختار من بينها الجهة التي سيوجه لها خطابًا بذلك، متضمنًا الفحوصات والتحاليل الطبية المطلوبة وهي:

1- مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج بشارع كورنيش النيل- شبرا.

2- مستشفى الشيخ زايد التخصصي بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.

3- مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وستجرى جميع التحاليل الطبية والفحوصات المطلوبة بأحد تلك المستشفيات على نفقة طالب الترشح.

خامسًا: يقوم طالب الترشح بتقديم الفحوصات والتحاليل الطبية في مظروف مغلق موجه من الجهة التي قامت بإجرائها إلى المجالس الطبية المتخصصة، لتقوم بتحديد موعد لمناظرة الفحوصات وإجراء الكشف الطبي عليه في موعد غايته ثمان وأربعون ساعة من تقديمها إليها.

الكشوفات الطبية الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات ع الكشف الطبي

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