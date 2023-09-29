حقيقة تداول صور لتصميم عملة بلاستيكية جديدة من فئة الـ50 جنيهًا

تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي صورًا لتصميم عملة بلاستيكية جديدة من فئة الـ50 جنيهًا، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة للتصميم المتداول للعملة البلاستيكية الجديدة فئة الـ50 جنيهًا، مشددًا على أن جميع التصميمات المتداولة مفبركة وغير صادرة عن البنك المركزي.

وأوضح أن أي طرح لعملات بلاستيكية جديدة، سيتم الإعلان عنه رسميًا من قبل البنك المركزي، مشيرًا إلى أن العملات البلاستيكية المصنعة من مادة البوليمر والتي تمت طباعتها وطرحها بالأسواق هى فئة الـ10 جنيهات والـ20 جنيهًا فقط، دون طرح أو طباعة أي عملات بلاستيكية من فئات أخرى حتى الآن، مناشدًا المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المزيفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

حقيقة تصميم عملة بلاستيكية جديدة

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلبًا على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.

وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).