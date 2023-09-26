الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: "إحنا مش فى معزل عن الناس"

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

علّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على الشرح الذي قدمه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، حول تطور التعليم في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس السيسي أنه يجب أن يعرف المواطن حجم الإنفاق الذي تم في بناء البنية التعليمية جنبًا إلى جنب مع مواجهة الإرهاب.

وأضاف، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر: "التطور المهم اللي اتعمل من خلال عام 2014 حتى الآن.. كان مهم نقول حجم الاستثمار في التعليم سواء الدولة والحكومة أو القطاع الخاص أو الجامعات الخاصة الدولة قيمته كام.. لما أقصد أقول الكلام في ظل كتير من التحديات اللي قابلت الدولة المصرية خلال الفترة دي الإرهاب والتطرف وعملية صعبة جدًا لتحقيق الاستقرار وده أمر مهم وإحنا بنعمله.. بنعمل المجابهة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الدولة".

وواصل: "مهم أقول للناس في مصر حجم الإنفاق في 8 سنوات فى بناء البنية الأساسية التعليمية ثم حتى عام 2030 إنت هتبقى محتاج كام.. لازم نخلي الرأي العام منتبه للي إحنا بنعمله ومدركين قيمة الجهد اللي بيتعمل".

وتابع: "لازم الناس تعرف حجم الاستثمار واللي إحنا بنعمله.. إحنا مش في معزل عنهم ولازم الناس تعرف إننا حققنا الاستثمار في ظل التحديات التي تواجهنا".

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