الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ليبيا.. الوضع السياسى والأمنى على طاولة مباحثات باتيلى ولجنة5+5 العسكرية

باتيلي مع أعضاء لجنة
باتيلي مع أعضاء لجنة 5+5 العسكرية المشتركة

عقد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي، اجتماعا مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من المنطقة الغربية؛ حيث تم الاستماع إلى مخاوفهم المتعلقة بالانسداد السياسي المستمر والتداعيات المحتملة على الوضع الأمني، وخاصة بعد مأساة درنة.

وبحسب بيان صادر عن البعثة الأممية مساء الإثنين، فقد أشاد باتيلي بتفاني ووطنية أعضاء اللجنة، وشجّعهم على مواصلة التعاون الوثيق مع زملائهم من المنطقة الشرقية من أجل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، والمساهمة في تهيئة البيئة الملائمة لعمليات إعادة الإعمار وتعزيز السلام والاستقرار في ليبيا.

 

إعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات

وفي وقت سابق من الإثنين، التقى المبعوث الأممي بقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، حيث شدد الأول على ضرورة تنسيق أي جهد وطني يُبذل لتجاوز الأزمة.

وأشار باتيلي عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس"، إلى أنه ناقش مع حفتر آفاق إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الفيضانات.

txt

المبعوث الأممى يدعو لوضع خطة لإعادة الإعمار فى ليبيا

وأوضح أنه جدد خلال اللقاء دعوته جميع الأطراف الليبية "للبناء على التضامن والوحدة الاستثنائيين الذين أبان عنهما الليبيون في هذه الأوقات العصيبة، وتكثيف الجهود نحو إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات الوطنية لمواجهة التحديات المستقبلية بشكل أفضل".

وفي العاشر من سبتمبر الجاري، اجتاح إعصار دانيال عدة مناطق شرقي ليبيا، وخلف دمارًا كبيرًا، ما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.

ووفق التقارير الدولية فإن قرى بأكملها محيت من الخريطة، مثل قريبة المخيلي الواقعة بين طبرق وبنغازي، إضافة إلى درنة التي دمرت بها أحياء بالكامل ومحيت من على وجه الأرض وانخفض عدد مبانيها من 4355 قبل الفيضانات إلى 3528، فضلًا عن آلاف المفقودين والضحايا التي جرفتهم السيول والفيضانات إلى قاع البحر، إلى جانب نزوح أكثر من 43 ألف شخص، بحسب آخر إحصاء للمنظمة الدولية للهجرة.

عبدالله باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا اللجنة العسكرية 5 5 الوضع السياسي الوضع الأمني كارثة الفيضانات درنة

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

عاجل.. رئيسة وزراء إيطاليا تهاجم ألمانيا بسبب دفع أموال للجمعيات الخيرية لإنقاذ اللاجئين

معلنًا الانفصال عن زوجته.. شريف منير: "كل شئ نصيب"

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

"هشمت رأسها بعصا حديدية".. تفاصيل مقتل "اعتماد"على يد ابنتها فى بولاق الدكرور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تدين اقتحام مستوطنين باحات الأقصى وتدعو إسرائيل لوقف التصعيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى