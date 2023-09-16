السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقبال حاشد بالآلاف للرئيس السيسى فى بنى سويف

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، حوارا مع الآلاف من المواطنين المحتشدين في استقباله من أبناء محافظة بني سويف، ومتطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومبادرة «حياة كريمة».

وتجمعت حشود بالآلاف من أهالي محافظة بني سويف لاستقبال والترحيب بالرئيس السيسي أثناء زيارته لقرية سدس الأمراء.

ويفتتح الرئيس السيسي، خلال زيارته اليوم، عددًا من المشروعات داخل قرية سدس الأمراء ببني سويف، بعد إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى افتتاح عدد من المشروعات الأخرى داخل المحافظة عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس".

السيسي بني سويف حياة كريمه سدس الأمراء قرية سدس الأمراء

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