استقبال حاشد بالآلاف للرئيس السيسى فى بنى سويف

أدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، حوارا مع الآلاف من المواطنين المحتشدين في استقباله من أبناء محافظة بني سويف، ومتطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومبادرة «حياة كريمة».

وتجمعت حشود بالآلاف من أهالي محافظة بني سويف لاستقبال والترحيب بالرئيس السيسي أثناء زيارته لقرية سدس الأمراء.

ويفتتح الرئيس السيسي، خلال زيارته اليوم، عددًا من المشروعات داخل قرية سدس الأمراء ببني سويف، بعد إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى افتتاح عدد من المشروعات الأخرى داخل المحافظة عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس".