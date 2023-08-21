الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": إصابة مستوطنين فى إطلاق نار قرب مستوطنة كريات أربع بالخليل

مستوطنون
مستوطنون

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بإصابة مستوطنين في إطلاق نار قرب مستوطنة كريات أربع بالخليل، في الضفة الغربية.

يذكر أن المصادر العبرية، اليوم، أكدت تشغيل نظام القبة الحديدية في منطقة غلاف غزة، لاعتراض طائرة مسيّرة أطلقت من القطاع.

وأوضحت أن نظام "القبة الحديدية"، المضاد للصواريخ، اعترض، أمس، طائرة مسيّرة قادمة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الاحتلال في منطقة المجلس الإقليمي الاستيطاني "اشكول" المحاذية للقطاع.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "القبة الحديدية" أطلق صاروخين اعتراضيين من منطقة "سدوت نيغيف" باتجاه هدف في سماء قطاع غزة، مشيرة إلى أن التفاصيل لم تتضح بعد، وأنه لم يتم تفعيل صافرات الإنذار.

نظام القبة الحديدية غزة الخليل الضفة الغربية مستوطنة كريات القاهرة الإخبارية

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