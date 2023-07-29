قناة الناس| يسرى جبر: الإسلام قام على التيسير وعدم التشديد (فيديو)

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ الدين الإسلامي قام على التيسير وعدم التشديد، فأي إنسان يجلس مع أحد العلماء، ويشعر بأنه يتشدد في أحكامه فهو ناقص علم، مستشهدًا بحديث الرسول صلّي الله عليه وسلم القائل: (إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة).

وأضاف "جبر" اليوم السبت، خلال برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنّ بعض العوام يجدون بعض العلماء يشدد في الفتوى يظن أنه لا يخاف في الله لومة لائم ويفرح به، في حين أن الدين يسر لا عسر فيه، مؤكدًا أنه يجب على الإنسان ألا يظن أن التعسير علامة التدين والفقه، لأن النبي صلّي الله عليه وسلم ما خيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.