منتدى التعدين يسلط الضوء على المسح الجيوفيزيائى المحمول جوًا

يكشف كارل كوان، الخبير الجيوفيزيائي، خلال منتدى مصر للتعدين والمقرر انطلاقه خلال أيام 18 و19 يوليو الجاري، آخر التطورات في اتجاهات المسح الجيوفيزيائي المحمولة جوًا.

منتدى التعدين يسلط الضوء علي المسح الجيوفيزيائي المحمول جوًا

كما يلقي مالكولم موريتون، المدير الإقليمي لشركة عالمية، الضوء على أهميتها في معالجة تعقيدات استكشاف المعادن، و هو مسعى معقد ينطوي على تحديات مختلفة، تتراوح بين تحديد المناطق المرتقبة داخل مناطق جغرافية شاسعة إلى تنفيذ برامج استكشاف فعالة للرواسب المعدنية.

فيما يعتبر المسح الجيوفيزيائي المحمول جوًا طريقة محورية، تقدم رؤى ثمينة وتحليل بيانات عن الهياكل تحت السطحية ووجود رواسب معدنية قابلة للاستمرار اقتصاديًا.