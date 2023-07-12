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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث سياسى: اتهام أمريكا بأنها لا تريد الحل الدبلوماسى فى أوكرانيا مبنى على أسس

التدخل الدبلوماسي
التدخل الدبلوماسي الأمريكي بأوكرانيا

قال الدكتور توفيق حميد، الباحث السياسي، إن الصراع في أوروبا يتضح رويدًا رويدًا أنه بين الغرب وأمريكا وبين الصين وروسيا وكوريا الشمالية، ولهذا تتخذ الدول مواقف صلبة في المواجهة من أجل تحقيق المكاسب الشخصية في النهاية.

التدخل الدبلوماسي الأمريكي بأوكرانيا

وأكد الدكتور توفيق حميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" مع إيمان الحويزي، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن اتهام أمريكا بأنها لا تريد الحل الدبلوماسي في أوكرانيا، هو اتهام مبني على أسس.

وأضاف في حديثه، أنه في بداية الأزمة، كانت هناك فرصة للجلوس والتفاوض، حتى هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي السابق، قال في بداية الحرب "اجلسوا مع بوتين"، فهو يدرك أن الأمر لن يحل بالحرب بل بالتفاوض مع بوتين مباشرة.

التضخم بأوروبا

وأشار إلى أن الغرب بدا ظاهرًا أنه لا يريد أن تتوقف الحرب، ولكن مع طول أمد الحرب أصبحت أوروبا تعاني من التضخم، وتنهار داخليًا، حتى أمريكا أصبحت مثقلة بالديون التي لا قبل لأحد بها، لكن الغرب يريد استمرار الحرب دون أن يكون طرفًا فيها.

 

توفيق حميد باحث سياسي القاهرة الإخبارية مطروح للنقاش

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