كيليان مبابي يُهدد صفقة انتقال فيكتور أوسيمين إلى ريال مدريد

حسم نادي ريال مدريد الإسباني، موقفه تجاه مستقبل النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى احتمالية رحيل فيكتور أوسيمين عن صفوف فريقه نابولي، في ظل اهتمام بعض الأندية بالحصول على خدماته في الصيف الحالي، على رأسها نادي ريال مدريد.

ريال مدريد يحسم موقفه تجاه التعاقد مع فيكتور أوسيمين

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن ريال مدريد قرر الانسحاب من صفقة ضم فيكتور أوسيمين؛ بسبب مغالاة نابولي في طلباته المادية.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن إدارة ريال مدريد لا تريد إنفاق الكثير من الأموال على أي صفقة، سوى صفقة النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.

في حين تريد إدارة نابولي، برئاسة أوريليو دي لورينتيس، الحصول على ما لا يقل عن 150 مليون يورو، مقابل السماح برحيل أوسيمين.

وكان ريال مدريد يرغب في الحصول على خدمات فيكتور أوسيمين، لتعويض رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما، رغم التعاقد مع خوسيليو من إسبانيول.

وينتظر ريال مدريد حتى يونيو 2024 المقبل، للتعاقد مع كيليان مبابي في صفقة انتقال حر بالمجان، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

ويتواجد بند في عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، بإمكانية التمديد لموسم إضافي، ولكن اللاعب لا ينوي تجديد عقده.

يذكر أن نادي ريال مدريد قد أبرم 4 صفقات في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث استعاد خدمات براهيم دياز، وتعاقد مع كل من الإنجليزي جود بيلينجهام والإسبانيين فران جارسيا وخوسيلو.