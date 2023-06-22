السيسى فى "ميثاق التمويل العالمى الجديد": الواقع الجديد يفرض على الجميع التكاتف
وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على استضافة قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد".
وأضاف الرئيس السيسي خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية للقمة تحت عنوان "طريقة جديدة: الشراكات من أجل نمو أخضر"، وتديرها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، ضمن أعمال القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد: "أشكر الرئيس الفرنسي على استضافة هذا المؤتمر المهم وسط الأزمات المتعاقبة على مدار 3 سنوات، والتي ألقت بظلالها الكبيرة على العالم وعلى الدول النامية بشكل أكبر والتي تهدد المكتسبات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية".
وتابع: "هذا الواقع الجديد يفرض على الجميع التكاتف ليصبح العالم أكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات، وخاصة أزمة التغير المناخي والتي لم نكن متسببين فيها ولكننا الأكثر تضررًا".