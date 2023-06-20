الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. افتتاح بطولة العالم للناشئين والماسترز للسباحة بالزعانف بالقاهرة

بطولة العالم للناشئين
بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف

ينظم الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، اليوم حفل افتتاح النسخة الـ 18 من بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف المقامة خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري وبطولة الماسترز التي تقام يومي 25 و26 من الشهر ذاته على حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي.

وكشف الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ أن حفل البطولة سيقام في تمام الساعة السادسة مساءً بحضور انا ارجانا رئيس الاتحاد الدولي للغوض والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ومجلس إدارة الاتحاد المصري للغوص.

وأكد الشاذلي أن الحفل سيبدأ بالسلام الوطني يليه طابور عرض للفرق المشاركة، ثم كلمات الضيوف، ويختتم الحفل ببعض العروض الترفيهية البسيطة في حمام السباحة المقامة عليه منافسات البطولة.

وقال الشاذلي إن حمام السباحة الأولمبي في ستاد القاهرة جاهز لاستضافة البطولة خاصة بعد التجديد الأخير به.

تابع الشاذلي أن حمام السباحة الأولمبي نال إعجاب مسؤولو الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ، بعدما شاهدوه في جولتهم بالأمس، وكذلك الفرق المشاركة في البطولة بعد التدريبات التي قاموا بها من خلاله.

وتضم البطولة 32 سباقًا بواقع 26 سباقًا للفردي مقسمة الى 13 سباقًا للشباب ، و13 سباقًا للبنات ، بالإضافة إلى 6 تتابعات مقسمة الى تتابعين للشباب ، وتتابعين للبنات ،و تتابعين مختلط.
ويشارك ببطولتي العالم للناشئين والماسترز أكثر من 400 لاعب ولاعبة ممثلين لـ 36 دولة من حول العالم حيث تضم قائمة الدول المشاركة في بطولة الناشئين كلًا من: إيطاليا، سلوفاكيا، اليونان، المجر، كوريا الجنوبية، ألمانيا، بلجيكا، فنلندا، إسبانيا، كرواتيا، كازاخستان، إستونيا، فرنسا، الأردن، المغرب، الجزائر، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الدولي للغوص، اليابان، كولومبيا، التشيك، النمسا، الاكوادور، الكويت، تونس، بولندا، تركيا، ماليزيا ومصر الدولة المنظمة، بينما لا يزال من المحتمل مشاركة كل من: تايلاند، تايوان، الصين.

فيما يشارك في بطولة الماسترز كلًا من: ألمانيا، أستراليا، المجر، بولندا، فرنسا، كرواتيا، إسبانيا، إيطاليا، اليابان، كولومبيا، تونس، سلوفينيا، الاتحاد الدولي للغوص، إستونيا، الأرجنتين، الولايات المتحدة الأمريكية، الكويت، ماليزيا، سوريا، الهند، تركيا اوكرانيا، بينما لا تزال مشاركة منغوليا محتملة.

بطولة الماسترز إيطاليا سلوفاكيا ببطولتي العالم للناشئين والماسترز حمام السباحة الأولمبي الكابتن سامح الشاذلي بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف

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