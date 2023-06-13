ضبط 5 محاولات تهرب جمركي بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي، رئيس الإدارة المركزية، من ضبط 5 محاولات تهرب جمركي لعدد من بذور مخدر الماريجوانا والأسلحة البيضاء والهواتف المحمولة والثابتة ومستلزماتها، بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

المحاولة الأولي كانت فى الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد فؤاد الدلهماوي مدير الإدارة الاولي بالانابة وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الصين على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من جوانزو استوقف فادي نبيل جيد مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر راكب آسيوى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة يوسف حامد مأمور الجمرك تلاحظ له وجود جسم معدني داخل احدي حقائب الراكب، قام خالد شعبان مدير الحركة بتكليف أحمد محمد مجاهد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود سيف معدني ذو نصل حاد افاد تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازته طبقا للقانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته، شارك في الضبط محمود عبد المولي مأمور الجمرك.

وكانت المحاولة الثانية فى الإدارة الرابعة برئاسة الدكتور حسين هيكل مدير الإدارة وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تركيا على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من اسطنبول اشتبه أحمد عادل القط مأمور الجمرك المعين علي اللجنة الجمركية فى راكب أجنبي الجنسية من أصل مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد زغلول مأمور الجمرك و محمد عفيفي مدير تلاحظ وجود كثافات معتمة بكميات كبيرة داخل حقائب الراكب، قامت اميرة طلبة مدير الحركة بتكليف هاني محمود مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب.

وتبين وجود عدد من الهواتف المحمولة والأجهزة، قام تامر قاسم بتكليف لجنة من عماد صلاح و مصطفي حسن و حسام الشافعي و كريم يوسف و مصطفي صادق و صموئيل وصفي و علي محمود تحت اشراف جمال السيد وذلك لاستكمال التفتيش اليدوي وجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها ٣٠ هاتف محمول و ٢٧ هاتف أرضي بخواص تكنولوجية متقدمة و ٧٥ جهاز كول سنتر و ٥٥ سماعة و ١٢١ قطعة من مستلزمات تلك الاجهزة باجمالي ٣٠٨.

وكانت المحاولات الثالثة والرابعة والخامسة فى الإدارة الثالثة برئاسة فتحي فوزي شوكت مدير الإدارة بالانابة وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من اليونان علي رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا حيث تم ضبط راكبين مصريين بحوزة الأول ٥٠ مطواة قرن غزال وبحوزة الثاني ٤٩ مطواة قرن غزال أيضا، وضبط راكب ثالث أجنبي بحوزته ٤٠ بذرة لنبات الماريجوانا المخدر داخل عبوات بلاستيكية و ٤٠ كيس وعبوة بلاستيكية اخرين بداخلهم مساحيق و سوائل و مواد عضوية تستخدم في زراعة المواد المخدرة.

وقام بالضبط علاء عبد الرحمن خضر مأمور اللجنة الجمركية و هيثم احمد عبد الحكم و خالد رمضان مأمورى الجمرك في التفتيش اليدوي وهيثم محمد كامل مأمور الجمرك في التفتيش الذاتي و من ادارة الفحص بالأشعة كل من أحمد صلاح رزق و أحمد شاكر و احمد خالد مسعد مآمير الجمرك ومحمد صابر رئيس القسم تحت اشراف هاني ابو طالب مدير الحركة.

وقرر الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير ٥ محاضر ضبط جمركى أرقام ١٣٦ و١٣٧و ١٣٨ و ١٣٩ و ١٤٠ لسنة ٢٠٢٣ للركاب الثالث والرابع والخامس.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهريب الجمركي.