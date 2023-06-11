أهالي الإسكندرية يحتفلون بانضمام "القهار" للقوات البحرية: "ورانا سند وضهر"

أعرب العديد من المواطنين بمحافظة الإسكندرية عن سعادتهم باستقبال الفرقاطة "القهار"، في ميناء الأسكندرية، داعين الله بالتوفيق والسداد للجيش المصري.

وعرضت قناة "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو رصدت من خلاله فرحة المواطنين المصريين بوصول الفرقاطة "القهار"، وقالت إحدى المواطنات: "الشعب المصري كله بيحتفل باليوم ده ،لأن الجيش المصري من أقوى الجيوش بالعالم"

فيما أعرب مواطن آخر عن سعادته قائلا: "منظومة التسليح الخاصة بالقوات المسلحة، في تطور دائم وكل يوم بنسمع عن انضمام سلاح جديد"

وقالت إحدى السيدات المحتفلة بوصول الفرقاطة: "بتحس وراك قوة وأمن وأمان، حاسين بعزة وفخر وطول عمرها مصر كده"، فيما عبر آخر عن سعادته مرددا: "قوة جديدة تضاف للجيش المصري، بشكر الرئيس السيسي والقوات المسلحة، كلنا فخر إننا مصريين"

وعرضت قناة «إكسترا نيوز» اللقطات الأولى لوصول الفرقاطة «القهار» من طراز (MEKO-A200) إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، بعد إتمام إجراءات الاستلام بمدينة (Bremerhaven) الألمانية لتنضم للأسطول البحري المصري العريق، حيث تم بناؤها بشركة (TKMS) بترسانة (SBN) الألمانية وفقًا لأحدث النظم العالمية في منظومات التسليح والكفاءة القتالية.