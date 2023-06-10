السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

انضمام محمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد لمعسكر منتخب مصر

محمد صلاح ينضم لمعسكر
محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر

انضم الثلاثي المحترف محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي ومصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، لمعسكر منتخب مصر الذي انطلق اليوم استعدادًا لمواجهة غينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، وجنوب السودان وديًا.

وانطلق معسكر الفراعنة، اليوم السبت، استعدادًا لمباراة غينيا التي ستقام يوم 14 يونيو الجاري بمدينة مراكش المغربية في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار في يناير المقبل.

وتقام مباراة جنوب السودان الودية يوم 18 يونيو الجاري على استاد القاهرة.

وتشهد قائمة منتخب مصر تواجد 6 لاعبين في صفوف المنتخب تحت قيادة فيتوريا لأول مرة: وهم محمد أبوجبل ومهند لاشين وأحمد رمضان بيكهام ومحمود مرعي وغنام محمد ومحمد رضا بوبو.

وانتظم 18 لاعبًا في معسكر المنتخب وهم: محمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومصطفي محمد وأحمد سيد زيزو وعمر مرموش ومحمد أبوجبل ومحمد صبحى، مصطفى فتحى، أحمد ياسر ريان وهشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبوالفتوح، مهند لاشين، غنام محمد، محمود حمادة، محمد رضا بوبو، على أن ينتظم على جبر في  المعسكر غدًا.

محمد صلاح تريزيجيه مصطفى محمد منتخب مصر معسكر منتخب مصر

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن إعدام قاتل نيرة أشرف

ظهرت الآن.. لينك نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023

الـ11 يا أهلى.. كيف يتفادى المشجعون المشاكل النفسية قبل مباراة الوداد؟

حبس خادمة لاتهامها بسرقة مبلغ مالى من داخل شقة بمنطقة التجمع

انقلاب سيارة مشروبات غازية على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

القس رأفت رؤوف الجاولي

الفهم السريع والفهم الإبداعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية