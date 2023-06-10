انضمام محمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد لمعسكر منتخب مصر

انضم الثلاثي المحترف محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي ومصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، لمعسكر منتخب مصر الذي انطلق اليوم استعدادًا لمواجهة غينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، وجنوب السودان وديًا.

وانطلق معسكر الفراعنة، اليوم السبت، استعدادًا لمباراة غينيا التي ستقام يوم 14 يونيو الجاري بمدينة مراكش المغربية في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار في يناير المقبل.

وتقام مباراة جنوب السودان الودية يوم 18 يونيو الجاري على استاد القاهرة.

وتشهد قائمة منتخب مصر تواجد 6 لاعبين في صفوف المنتخب تحت قيادة فيتوريا لأول مرة: وهم محمد أبوجبل ومهند لاشين وأحمد رمضان بيكهام ومحمود مرعي وغنام محمد ومحمد رضا بوبو.

وانتظم 18 لاعبًا في معسكر المنتخب وهم: محمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومصطفي محمد وأحمد سيد زيزو وعمر مرموش ومحمد أبوجبل ومحمد صبحى، مصطفى فتحى، أحمد ياسر ريان وهشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبوالفتوح، مهند لاشين، غنام محمد، محمود حمادة، محمد رضا بوبو، على أن ينتظم على جبر في المعسكر غدًا.