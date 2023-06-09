الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير تكنولوجيا: الصين من أكبر الدول المستثمرة فى الذكاء الاصطناعى (فيديو)

الذكاء الاصطناعى
الذكاء الاصطناعى

أكد الدكتور أشرف بني محمد، الخبير في سياسات التكنولوجيا، أن الصين تعد اليوم رقم واحد في العالم في عدد براءة الاختراع التي تقدم في مجالات الذكاء الاصطناعي، وهي اليوم أيضًا من أكبر الدول المستثمرة في الذكاء الاصطناعي.

وأضاف الخبير في سياسات التكنولوجيا، خلال لقائه عبر زووم على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أنه في ظل المنافسة بين الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بشكل عام، فهناك توجهات متحررة أكثر من ناحية السوق، وديمقراطية، ومهم جدًا وضع آلية وخطوات للمنافسة، معقبًا: "اليوم إذا تطلعنا إلى الأرقام، سنجد الصين رقم واحد، ثم الولايات المتحدة، وتليها دول شرق آسيا مثل كوريا واليابان".

وأوضح أن القمة العالمية للذكاء الاصطناعي لها دور مهم جدًا في خلق تنافسية بين الدول لمجابهة الصين وعدد آخر من الدول تشمل روسيا، ودول لها قواعد وأخلاقيات مختلفة في التعامل مع الذكاء الاصطناعي.

- الصين تمثل تحديًا عالميًا

ولفت إلى أن الصين تمثل تحديًا عالميًا، حيث إن أكبر عدد من الأنظمة التي تراقب المواطنين، والأنظمة التي تستخدمها وتسيطر عليها الحكومات الموجودة في الصين، إضافة إلى أن النمو المستمر لقطاع الذكاء الاصطناعي نمو خطير جدًا، إذا لم يتم وضع قواعد وبروتوكولات أمنية محددة في استخدامه.

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