9 سنوات تنمية وتطوير فى الصعيد.. والإسكان والمرافق أبرز المشروعات

عانى صعيد مصر والريف من الإهمال على مدار عقود طويلة، إلى أن جاءت القيادة السياسية الحالية في ثورة يونيو 2013 والتي عملت على تنمية الصعيد وتطوير أوجه الحياة فيه.

ومنذ ذلك الوقت وقد بدأت القيادة الحالية في تنفيذ المشروعات القومية من أجل تطوير وتنمية قرى الريف المصري.

المشروعات القومية

في عام 2014 خطة لتطوير مناطق الريف والصعيد على عدة مراحل تنتهي في 2030 وضعت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. خدمة 57% من سكان الجمهورية يعيشون في 4777 قرية يتبعها 28469 عزبة وكفر ونجع بالمناطق الريفية، إضافة لـ 640 تجمعًا سكنيًا.

الخدمات والمرافق

أحمد مجاهد، من أهالي محافظة المنيا، يقول أن الصعيد كان يعاني الإهمال خلال العهود السابقة ولكن خلال السنوات الأخيرة وشهد طفرة في تنفيذ المشروعات التنموية.

يقول مجاهد: " كنا في حاجة الى الخدمات والمرافق التي كان فيها نقص كبير، مثل المستشفيات والمدارس وغيرها من الخدمات الأساسية التي كانت مثل الرفاهيات في الصعيد".

يضيف: " أخر 5 سنوات تحديدا وكأن كان هناك إعادة حسابات واعادة نظر للمشروعات في الصعيد، فقد تم عمل احلال وتطوير للبنية التحتية والخدمات والاساسية، بالاضافة إلى إنشاء الخدمات الصحية وغيرها".

ماذا قدمت هيئة تنمية الصعيد؟

تقرر إنشاء هيئة تنمية الصعيد بهدف تفعيل عدد من المشروعات وتنفيذها على أرض الصعيد للعمل على تنفيذ المشروعات القومية.

تستهدف هيئة تنمية الصعيد تنفيذ المشروعات التنموية.

نفذت هيئة تنمية الصعيد 27 مشروعا منذ عام 2019 بتكلفة تصل إلى 1.8 مليار جنيه.

رصد نحو 5 مليارات جنيه مصرى للتنمية الشاملة للصعيد تنفذ وفقا لجدول زمنى محدد، بهدف تحسين الواقع المعيشى لنحو 40 مليون مواطن بـ10 محافظات هى أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والوادى الجديد والبحر الأحمر.



تطوير الريف المصري

وصلت تكلفت المشروعات التنموية في الصعيد منذ عام 2014 إلى 65 مليار جنيه، منها 39 مليارا استثمارات ببرامج التنمية المحلية المتمثلة في كهرباء وأمن وإطفاء ومرور ونظافة وإسكان.

وبحسب التنمية المحلية فإن تكلفة البرنامج الخاص بتنمية وتطوير 80 قرية في صعيد مصر وصلت تكلفته إلى نحو 1.25 مليار جنيه، من بينها منظومة المخلفات في صعيد مصر والتي تقدر بحوالي 2.2 مليار جنيه.

ويذكر أنه أُطلق مشروع حياة كريمة القومي لتنمية الريف المصري ووصلت التدخلات التمهيدية بالمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة تكلفتها 5.4 مليار جنيه.

احلال وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي

وعن تطوير الريف المصري، يقول علاء حسين، من أبناء محافظة الأقصر، أن مشروعات تطوير صعيد مصر وتحديدا تطوير الريف المصري سواءً كان من قبل مبادرة حياة كريمة أو من هيئة تنمية الصعيد، فإنها حقًا أعادت الحياة مرة أخرى للصعيد.

يوضح حسين أن المشروعات التنموية قد بدأ تنفيذها منذ أكثر من خمس أعوام ولا يزال حتى الان يتم العمل على تنفيذها والتوسع فيها، ومن ههذه المشروعات مشروعات الإسكان وتطوير السكن والحياة في الريف.

يضيف: " مشروعات الصرف الصحي كان ايضا من اهم هذه المشروعات، حيث تم اعادة احلال وتطوير لشبكات المياه والصرف الصحي، بالاضافة الى ادخال المرافق والخدمات الاساسية".