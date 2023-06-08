جوارديولا يعلن قائمة مان سيتى لمواجهة الإنتر فى نهائى الأبطال

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن قائمة فريقه المستدعاة لخوض المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي مانشستر سيتي نظيره إنتر الإيطالي في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، السبت المقبل في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاءت قائمة مانشستر سيتي للمباراة النهائية على النحو الآتي:

حراس المرمى: إديرسون موراليس، ستيفان أورتيجا، سكوت كارسون.

الدفاع: كيل والكر، روبن دياز، جون ستونز، ناثان آكي، أيمريك لابورتي، مانويل أكانجي، ريكو لويس، سرجيو جوميز.

وسط الملعب: كالفين فيليبس، إلكاي جندوجان، بيرناردو سيلفا، كيفن دي بروين، ماكسيمو بيروني، رودري، كول بالمر.

الهجوم: فيل فودين، رياض محرز، جوليان ألفاريز، جاك جريليتش، إرلينج هالاند.

وتأهل مانشستر سيتي للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، عقب الفوز على ريال مدريد في مباراة الدور نصف النهائي بخمسة أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين، بينما تأهل إنتر للنهائي على حساب جاره ميلان بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين.