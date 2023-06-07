الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل صحة مطروح يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، قبل قليل، موقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص والذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وتابع وكيل وزارة الصحة بمطروح، الحالة الصحية للمصابين في مستشفى الضبعة المركزي، موجهًا بتقديم كل أوجه الرعاية الصحية للمصابين.

وأوضح وكيل صحة مطروح، أن الإصابات تنوعت ما بين بسيطة ومتوسطة، مما استدعى تحويل الحالات إلى مستشفى الضبعة المركزي؛ لتقديم الإسعافات اللازمة لهم، مشيرًا إلى أن أقسام الطوارئ بالمستشفى تعمل على قدمٍ وساق؛ للتعامل مع الإصابات، وتم استدعاء الأطقم الطبية كاملة داخل المستشفى، وجارِ المتابعة الميدانية حاليًا.

وخلال متابعة الحالة الصحية للمصابين، تأكد وكيل صحة مطروح، من توافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم الخاص بالمستشفى وجاهزية الأقسام الحرجة (العناية المركزة ) لاستقبال الحالات وجاهزية قسم العمليات في حالة الحاجة إلى التدخلات الجراحية العاجلة للمصابين.

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