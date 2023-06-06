النصر يجهز عرضًا قياسيًا لـ زين الدين زيدان لتدريب الفريق

يفاوض نادي النصر السعودي، زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني من أجل تدريب الفريق في الموسم المقبل.

زيدان لا يدرب أي فريق منذ رحيله عن ريال مدريد الإسباني بنهاية موسم 2020-2021.

وبحسب الصحفي البرتغالي بيدرو ألميدا، فإن النصر يريد زيدان كمدير فني جديد للفريق الموسم المقبل.

وأوضح ألميدا في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، أن النصر يجهز عرضًا بأكثر من 50 مليون يورو سنويًا لتقديمه لـ زيدان، من أجل الموافقة على تدريب الفريق.

وربطت تقارير صحفية، زين الدين زيدان، بتولي تدريب ريال مدريد، باريس سان جيرمان الفرنسي أو يوفنتوس الإيطالي، في الموسم المقبل.

ويلعب لصفوف النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد السابق، والذي لعب تحت قيادة زيدان في النادي الإسباني في الفترة من 2015 وحتى 2018، حين رحل الاثنين سويًا عن النادي.

وفقًا لما ذكرته صحيفة عكاظ السعودية من مصادرها الخاصة، فإن التشيلي مانويل بيليجريني المدير الفني لـ ريال بيتيس الإسباني، يعد من الأسماء البارزة ضمن المرشحين لتولي تدريب النصر خلال الفترة المقبلة.

وأفادت الصحيفة أن إدارة النصر تفاضل بين عدد من الأسماء لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

مانويل بيليجريني يملك مسيرة تدريبية حافلة بدأت في عام 1988 مع فريق أونيفرسيداد دي تشيلي، وتنقل بين العديد من الأندية أبرزها ريفر بليت الأرجنتيني وفياريال الإسباني قبل أن يتولى تدريب ريال مدريد في صيف 2009 ويرحل عن النادي بعد موسم واحد، ثم تولى تدريب فرق مالاجا ومانشستر سيتي ووست هام يونايتد.

ويقود بيليجريني فريق ريال بيتيس منذ صيف عام 2020 ويرتبط بعقد مع الفريق حتى صيف 2025.

وأتم نادي الاتحاد التعاقد مع كريم بنزيما بعقد حتى 2026.