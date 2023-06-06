بلومبرج: بلينكن قد يلتقي الرئيس الصيني خلال رحلته إلى بكين

نقلت وكالة بلومبرج،الثلاثاء، عن مصادر أمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن قد يلتقي الرئيس الصيني خلال زيارته إلى بكين.

وأضافت المصادر أن بلينكن قد يزور الصين خلال الأسابيع المقبلة؛ للقاء كبار المسؤولين، وفق الوكالة الأمريكية.

ويتجه وزير الخارجية الأمريكي إلى بكين لإجراء محادثات في الأسابيع القادمة، وتأتي الزيارة مع اشتعال التوترات الجديدة بين الولايات المتحدة والصين.



وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن وزير الخارجية أنطوني بلينكين يخطط لزيارة الصين في الأسابيع المقبلة لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين ومن المحتمل أن يكون من بينهم الرئيس شي جين بينغ حيث تتطلع الولايات المتحدة إلى استئناف الاتصالات رفيعة المستوى على الرغم من التوترات المستمرة.